Nancy Meurthe-et-Moselle Par Lionel Jacquot, Professeur de sociologie à l’Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales La crise sanitaire actuelle a été à l’origine d’une mobilisation sans précédent des travailleur-se-s de première ligne. Marché du travail divisé, hiérarchies bouleversées, relations professionnelles estompées… Cette reconsidération du monde du travail nous invite à repenser son sens, sa qualité et sa valeur. +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Muséum-Aquarium de Nancy.

