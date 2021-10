La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Conf et Rance – L’histoire du barrage de la Rance La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence à bord du chateaubriand 3 sur le thème de l'histoire du barrage de la Rance. Par Marc Bonnel, président de l'association Histoire et Patrimoine. Marc BONNEL président de l'Association histoire et patrimoine du pays de Dinard/Rance/Émeraude, membre du CA du musée d'histoire maritime, co-référent patrimoine culturel et tourisme du futur PNR « Vallée de la Rance/Côte d'Emeraude. (vidéoprojection) – Des moulins à marée à la houille « bleue » – Les ingénieurs Albert

CAQUOT et Robert GIBRAT promoteurs de l'énergie marémotrice – Heurs et malheurs de la construction du barrage – L'inauguration par le Général de Gaulle le 26 novembre 1966 – Le pont routier (1er juillet 1967) – Le barrage, fleuron d'EDF : son devenir. Tarif adulte 22€, enfant 10€ Samedi 23 octobre 2021 – 16h – Gare Maritime du Barrage de la Rance contact@chateaubriand.com +33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/croisiere-promenade-saint-malo.html

