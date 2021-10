La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Conf et Rance – Les traversées de la Rance La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence à bord du chateaubriand 3 sur le thème des traversées de la Rance. Par Louis JOURDAN. Ingénieur retraité, secrétaire général de l'Association Histoire et Patrimoine du Pays de DINARD/RANCE/EMERAUDE. Les ports d'aumône et les projets et réalisations de ponts sur la Rance. Tarif adulte 22€, enfant 10€ Samedi 30 octobre 2021 – 16h – Gare Maritime du Barrage de la Rance contact@chateaubriand.com +33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/croisiere-promenade-saint-malo.html

