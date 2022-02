Conf et Rance – La fiscalité des revenus fonciers La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Conf et Rance – La fiscalité des revenus fonciers La Richardais, 26 février 2022, La Richardais. Conf et Rance – La fiscalité des revenus fonciers La Richardais

2022-02-26 – 2022-02-26

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Conférence à bord du Chateaubriand 3 sur le thème de fiscalité des revenus fonciers de l’optimisation des revenus et de la transmission de l’immobilier. Par le Professeur HOVASSE. Tarif adulte 22€, enfant 10€ Samedi 26 février 2021 – 16h – Gare Maritime du Barrage de la Rance contact@chateaubriand.com +33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/croisiere-promenade-saint-malo.html Conférence à bord du Chateaubriand 3 sur le thème de fiscalité des revenus fonciers de l’optimisation des revenus et de la transmission de l’immobilier. Par le Professeur HOVASSE. Tarif adulte 22€, enfant 10€ Samedi 26 février 2021 – 16h – Gare Maritime du Barrage de la Rance La Richardais

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Ville La Richardais lieuville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine

La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-richardais/

Conf et Rance – La fiscalité des revenus fonciers La Richardais 2022-02-26 was last modified: by Conf et Rance – La fiscalité des revenus fonciers La Richardais La Richardais 26 février 2022 ille-et-vilaine La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine