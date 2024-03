Conf’ du Diplo • Intelligence artificielle, une menace sur le travail ? par André Vitalis Bibliothèque du Haillan Le Haillan, jeudi 11 avril 2024.

Intelligence artificielle, une menace sur le travail ? par André Vitalis

L’intelligence artificielle a un impact important sur le monde du travail. Les technologies d’intelligence artificielle visent à automatiser des tâches cognitives et à prendre en charge des fonctions qui étaient auparavant réalisées par des travailleurs humains. Cela peut entraîner des changements importants dans les compétences et les fonctions requises pour les travailleurs, et certains experts soulignent les risques de précarisation et de destruction de l’emploi. Les travailleurs et les employeurs doivent s’adapter aux nouvelles technologies en apprenant de nouvelles compétences et en innovant pour préparer les emplois de demain.

André Vitalis est professeur émérite de l’Université de Bordeaux Montaigne en sciences politiques et sciences de l’information et de la communication. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la complexité des rapports informatique et libertés.

Dans le cadre de la Quinzaine du Numérique

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557931131 [{« type »: « email », « value »: « lalubi@ville-lehaillan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 11 31 »}]

