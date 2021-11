(Conf-débat) 2 mini-conférences + 1 atelier-échange-débat Local Bar de l’Aube, 18 novembre 2021, Saint-Étienne.

Local Bar de l’Aube, le jeudi 18 novembre à 18:30

### Comment se « Déchets-ner » et agir ensemble ? _Cette conférence-atelier-débat est proposée par le CTC 42 (Collectif pour la transition citoyenne de la Loire)._ Il s’agit de découvrir les enjeux, les études et projets locaux, le projet de « cité de l’économie circulaire » conduite par SEM et la cité du Design et en lien avec les structures de l’ E S S . **1°) conférence de Audrey Tanguy**, enseignante-chercheur à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, qui nous présentera une synthèse de sa thèse : Quels enjeux d’une gestion territorialisée des déchets ? Quels indicateurs pour évaluer les solutions proposées ? **2°) le projet de « cité de l’économie circulaire »**, initié par la cité du Design et SEM : plusieurs acteurs de l’ESS seront présents pour témoigner sur le **LUPI** (_Laboratoire des Usages et Pratiques Innovantes_) qui a permis à SEM d’obtenir le 1e palier du Label « Economie circulaire » de l’ADEME en janvier 2021. Nous étudierons ensuite **quelle contribution citoyenne pourrait être organisée sur ce sujet pour bâtir le « Saint-Etienne climatiquement neutre et durable en 2030 »** qui est notre cap, notre urgence, notre boussole.

Entrée libre et recommandée

Quel projet de « cité de l’économie circulaire » pour une métropole climatiquement neutre et durable en 2030 ?

Local Bar de l’Aube 61 rue Antoine Durafour 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



