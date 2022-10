Conf and Rock – L’année 1972 Morlaix, 29 novembre 2022, Morlaix.

Conf and Rock – L’année 1972

Une année prolifique en matière de production musicale

1972 – 2022 = 50 ans ! 1972, la production musicale est foisonnante et de nombreux disques mythiques sont publiés. Ils sont aujourd’hui considérés comme étant des classiques de la pop et de la rock culture : Harvest de Neil Young, The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars de David Bowie, Transformer de Lou Reed, 1972 de Can, Machine Head de Deep Purple. Nick Drake, Big Star, T. REX … les Stones, Black Sabbath, Van Morrisson, tous ont également sorti au moins un album en cette belle année 72…

Et quels albums !

Avec Christophe BRAULT DJ animateur radio, diplômé en musicologie, Conférencier Musiques Actuelles

Dynamique et captivant, Christophe BRAULT nous fait partager sa passion pour les Musiques Actuelles. Une formule entre conférence et performance gesticulée, parsemée d’extraits audio, d’images et d’anecdotes choisies.

