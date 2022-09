CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre, 4 octobre 2022, Nort-sur-Erdre. CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE

Les parcs nationaux de l'Ouest des États-Unis

C’est le président Grant, successeur de Lincoln, qui, en 1872, crée le premier parc national américain, Yellowstone. Le décret de création stipulait qu’il s’agissait d’y conserver les paysages naturels et la vie sauvage et de permettre d’en profiter d’une maniêre qui les préserve pour les générations futures.

Il existe aujourd’hui 63 parcs nationaux aux √âtats-Unis mais nous n’évoquerons ici que ceux qui sont situés dans l’ouest du pays.

Les premiers colons européens seront littéralement éblouis par les paysages exceptionnels qu’ils découvriront dans des régions qui s’appelleront plus tard le Wyoming, l’Arizona ou la Californie. Les 15 parcs évoqués dans cette conférence ont chacun des spécificités géologiques, faunistiques ou végétales. Les geysers de Yellowstone, les cheminées de fée de Bryce Canyon, les frêles sculptures du parc des Arches, l’immense canyon creusé par le Colorado, les colossaux monolithes de Monument Valley, les lacs de borate de la Vallée de la mort, les cactus géants du parc de Saguaro, les gigantesques séquoias du parc du même nom, les yuccas du parc de Josué, les dômes granitiques et les chutes d’eau de Yosemite sont des merveilles naturelles protégées mais pas à l’abri du réchauffement climatique‚

Jacques Forget, ancien professeur d’anglais, ancien directeur des services Langues en formation continue et Techniques de commercialisation à l’IUT de Saint-Nazaire y a également exercé en tant que professeur d’anglais. Ses huit séjours aux Etats-Unis lui ont donné « un intérêt particulier à l’histoire de ce pays » Conférence de l’Unité permanente avec Jacques Forget Route d’Héric Cap Nort Nort-sur-Erdre

