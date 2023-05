La quête des mousquetaires : un voyage ludique dans l’univers d’Alexandre Dumas Condom, 16 septembre 2023, Condom.

La quête des mousquetaires : un voyage ludique dans l’univers d’Alexandre Dumas 16 et 17 septembre Condom 5 €. Entrée libre.

Profitez d’une expérience de visite autonome à Condom en utilisant votre smartphone pour aider les célèbres mousquetaires d’Alexandre Dumas à résoudre une énigme captivante. Baludio propose des visites ludiques sous forme de podcasts, que vous pouvez réaliser en toute autonomie avec votre smartphone.

Un pour tous, tous pour un ! Rejoignez Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan à Condom alors qu’ils se préparent pour le prochain voyage du jeune roi dans la province. Méfiants des complots du Cardinal Mazarin qui pourraient nuire aux intérêts du souverain, ils ont besoin de votre aide pour déchiffrer les messages codés contenus dans un papier échappé du cardinal.

Cette visite familiale est une invitation à plonger dans l’univers du célèbre roman d’Alexandre Dumas, à travers une quête d’indices dans les espaces publics de Condom. De plus, les adultes pourront approfondir leur connaissance grâce à six podcasts qui leur sont spécialement dédiés. La durée de l’activité est d’environ 45 minutes.

En 2023, nous célébrons les 350 ans de la mort de d’Artagnan, ce qui rend cette expérience encore plus spéciale.

Condom 5 place Saint-Pierre, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 05 62 28 00 80 http://www.tourisme-condom.com [{« type »: « link », « value »: « https://baludio.fr/offre/condom-artagnan-trois-mousquetaires-en-mission-famille/ »}] Située au cœur de la Gascogne, sur les rives de la Baïse, Condom est la capitale de l’Armagnac, une ancienne cité épiscopale et une sous-préfecture.

Cette charmante petite ville accueillante offre à ses visiteurs un patrimoine bâti d’une grande richesse. On peut y admirer de magnifiques exemples d’hôtels particuliers du XVIIIe siècle, tels que ceux de Polignac et de Cugnac.

La cathédrale Saint-Pierre, datant du XVIe siècle, et son superbe cloître de style gothique flamboyant témoignent également de l’histoire de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:30:00+02:00

©Baludio