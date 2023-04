Journées Européennes du Patrimoine : ouverture de l’Eglise Saint Pierre aux Liens Eglise Saint Pierre aux Liens, 16 septembre 2023, Condillac.

Découvrez l’église paroissiale du XIVème siècle. Son chœur et sa nef furent reconstruits entre 1686 et 1715 . La clef de voute de sa porte d’entrée vaut le détour! Sa décoration reste modeste mais possède une abside en cul de four (comme un four à pain)..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

Eglise Saint Pierre aux Liens

Condillac 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the 14th century parish church. Its choir and nave were rebuilt between 1686 and 1715. The keystone of its entrance door is worth a visit! Its decoration remains modest but it has an apse in the shape of an oven (like a bread oven).

Descubra la iglesia parroquial del siglo XIV. El coro y la nave fueron reconstruidos entre 1686 y 1715. La clave de bóveda de la puerta de entrada merece una visita Su decoración sigue siendo modesta, pero cuenta con un ábside en forma de horno de panadero.

Entdecken Sie die Pfarrkirche aus dem 14. Jahrhundert. Der Chor und das Kirchenschiff wurden zwischen 1686 und 1715 umgebaut. Der Schlussstein der Eingangstür ist sehenswert! Die Dekoration ist bescheiden, aber die Apsis ist wie ein Backofen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Montélimar Tourisme Agglomération