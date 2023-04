LE MOIS DE LA TERRE – RENCONTRE SUR L’HISTOIRE DE L’ECOLOGIE Condette Pas-de-Calais Tourisme Catégorie d’Évènement: Condette

2023-04-20 – 2023-04-20 1 rue de la source Condette Pas-de-Calais . Condette Patrick Scheyder Et si nous transformions notre relation à l’environnement devenue mortifère, en un échange constant, à bénéfice mutuel ? Parce que les plantes, les arbres, les forêts et les animaux ont « fait » l’humain, une existence harmonieuse avec la nature est encore possible. Loin des discours dramatiques ou des incantations, ce plaidoyer convaincant pour une écologie bienveillante nous rappelle que la pensée écologique n’est pas née d’hier, qu’elle nous accompagne depuis Aristote. Une balade philosophique et écologique à travers les siècles pour atteindre la sagesse, qui n’est rien d’autre que l’harmonie retrouvée avec la nature.

Le jeudi 20 avril à 19h.

Tout public – gratuit – sur réservation – 1h30. +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ 1 rue de la source Condette

