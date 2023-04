LE MOIS DE LA TERE – VIRAL Condette Catégorie d’Évènement: Condette

LE MOIS DE LA TERE – VIRAL, 16 avril 2023, Condette . Condette, , LE MOIS DE LA TERE – VIRAL Condette

2023-04-16 – 2023-04-16 Condette Pas-de-Calais . Condette Zone Critique Envisageons un nouveau confinement sur la planète en période virale ! Avec la crise sanitaire, nous avons réalisé une fois de plus à quel point nous sommes pris dans des dépendances matérielles, en l’occurrence dans une coévolution avec des pathogènes, des virus. Ces dépendances qu’on a tendance à oublier en temps normal ressortent sous la forme de crises. La performance propose de leur donner une autre place, au moyen d’une expérience de pensée : faire de ces codépendances le centre de gravité de notre conception de l’appartenance sociale et politique. Est-il possible, en cette période d’épuisement au cœur de la pandémie, en plein confinement, d’envisager positivement le fait d’être confinés ? C’est le paradoxe que nous propose Bruno Latour, lorsqu’il suggère de penser le « second confinement » de notre vie sur Terre. Production : Zone Critique Coproduction : Théâtre Nanterre-Amandiers Mise en scène : Frédérique Aït-Touati Scénographie, création vidéo et lumières : Patrick Laffont de Lojo Musique originale : Grian Chatten Dramaturgie : Camille Louis Collaboration scientifique : Nikolaj Schultz Assistante à la mise en scène et à la scénographie : Esther Denis Avec : Emanuele Coccia, Duncan Evennou, Marion Albert, Paul Girard, Ikram Benchrif, Stéfany Ganachaud

Le dimanche 16 avril à 16h.

Tout public – de 3 à 12€ – sur réservation – 1h30. +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Condette

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégorie d’Évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Ville Condette Tarif Lieu Ville Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette /

LE MOIS DE LA TERE – VIRAL 2023-04-16 was last modified: by LE MOIS DE LA TERE – VIRAL Condette 16 avril 2023

Condette