Condèlera Amicale Laïque Salies-de-Béarn, dimanche 25 février 2024.

Au coin du feu, nous dirons quelques contes et petites histoires vac Christophe de Hauguernes. Ceux qui souhaiteraient également en raconter seront les bienvenus (les contes peuvent être lus, bien évidemment!) Une seule requête que cela ne soit ni trop long ni trop épicé !

Au cours de cette journée, nous proposerons des moments de retour / restitution des histoires racontées, une écriture d’histoires en groupe (les plus équilibrés possibles!) etc. En deux mots, un moment convivial pour écouter et pratiquer la lenga nosta.

Cette Condelèra s’adresse bien évidemment à tous, aux débutants et aux apprenants comme aux locuteurs confirmés ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25

Amicale Laïque 3378 quartier des Antys

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

