Atelier confection de couronnes FLASH Condeau Sablons sur Huisne, 20 décembre 2023, Sablons sur Huisne.

Sablons sur Huisne Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00

L’association FLASH de Sablons sur Huisne propose un atelier confection de couronnes et autres pour les enfants et adultes le mercredi 20 décembre de 14 h à 17h salle des fêtes de Condeau.

Don au chapeau au profit du Téléthon.

Inscriptions au 06 30 03 31 91 ou association.flashconde61@laposte.net.

L’association FLASH de Sablons sur Huisne propose un atelier confection de couronnes et autres pour les enfants et adultes le mercredi 20 décembre de 14 h à 17h salle des fêtes de Condeau.

Don au chapeau au profit du Téléthon.

Inscriptions au 06 30 03 31 91 ou association.flashconde61@laposte.net

L’association FLASH de Sablons sur Huisne propose un atelier confection de couronnes et autres pour les enfants et adultes le mercredi 20 décembre de 14 h à 17h salle des fêtes de Condeau.

Don au chapeau au profit du Téléthon.

Inscriptions au 06 30 03 31 91 ou association.flashconde61@laposte.net

.

Condeau Salle des fêtes

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT CdC Coeur du Perche