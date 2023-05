Sortie Nature Parking de la passerelle – route de Saint Romphaire, 17 juin 2023, Condé-sur-Vire.

Rendez-vous à 10h au parking de la passerelle à Condé-SurVire. Découverte de la vie aquatique au microscope et découverte de la pêche. Gratuit, inscription en mairie au 02.33.77.87.30.

Sortie Nature & Pêche.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

Parking de la passerelle – route de Saint Romphaire

Condé-sur-Vire 50420 Manche Normandie



Meeting point at 10am at the parking of the bridge in Condé-SurVire. Discovery of aquatic life with a microscope and discovery of fishing. Free, registration at the town hall at 02.33.77.87.30.

Nature & Fishing trip

Punto de encuentro a las 10 h en el aparcamiento de la pasarela de Condé-SurVire. Descubrimiento de la vida acuática al microscopio y descubrimiento de la pesca. Gratuito, inscripción en el ayuntamiento llamando al 02.33.77.87.30.

Salida de naturaleza y pesca

Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Parkplatz der Fußgängerbrücke in Condé-SurVire. Entdeckung des Wasserlebens unter dem Mikroskop und Entdeckung des Angelns. Kostenlos, Anmeldung im Rathaus unter 02.33.77.87.30.

Ausflug Natur & Angeln

