Villes en Scène « Jetlag » Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire

Manche

Villes en Scène « Jetlag », 23 mai 2023, Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire. Villes en Scène « Jetlag » 2A Rte de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

2023-05-23 20:30:00 20:30:00 – 2023-05-23 21:30:00 21:30:00 Condé-sur-Vire

Manche Condé-sur-Vire . Dans le cadre du festival « La Manche met les villes en scène », rendez-vous le 23 mai prochain à la salle condé espace de Condé-sur-Vire pour le spectacle « Jetlag ». « Entre deux aéroports, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, il rêve d’un nouveau départ… » Le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent sur le thème de la solitude ». Durée : 1h00 – tout public.

Réservation au 02.33.77.87.39. Spectacle de cirque, théâtre gestuel. Dans le cadre du festival « La Manche met les villes en scène », rendez-vous le 23 mai prochain à la salle condé espace de Condé-sur-Vire pour le spectacle « Jetlag ». « Entre deux aéroports, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, il rêve d’un nouveau départ… » Le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel s’entremêlent sur le thème de la solitude ». Durée : 1h00 – tout public.

Réservation au 02.33.77.87.39. Spectacle de cirque, théâtre gestuel. patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr +33 2 33 77 87 39 https://www.conde-sur-vire.fr/ Condé-sur-Vire

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire, Manche Autres Lieu Condé-sur-Vire Adresse 2A Rte de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche Ville Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Departement Manche Tarif Lieu Ville Condé-sur-Vire

Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conde-sur-vire conde-sur-vire/

Villes en Scène « Jetlag » 2023-05-23 was last modified: by Villes en Scène « Jetlag » Condé-sur-Vire 23 mai 2023 2A Rte de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche Condé-sur-Vire manche

Condé-sur-Vire Condé-sur-Vire Manche