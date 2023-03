Villes en Scène « Bahia », 13 avril 2023, Condé-sur-Vire .

Villes en Scène « Bahia »

2 place Auguste Grandin Condé-sur-Vire Manche

2023-04-13 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-13 22:00:00 22:00:00

Condé-sur-Vire

Manche

.

Dans le cadre du festival « La Manche met les villes en scène » rendez-vous le 13 avril prochain à la salle de cinéma de Condé-sur-Vire pour le spectacle « Bahia ».

Avec son album « Bahia » Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, créé un univers musical ouvert aux alliant jazz, musique classique et couleurs de l’amérique latine où les rythmes comme le Tango, le Huayno, le son Cubian ou la Bossa Nova se ressemblent pour dessiner un monde de liberté, de sensibilité et d’espoir.

A partir de 10 ans – durée 1h15.

Réservations au 02.33.77.87.39.

Musique du monde.

Condé-sur-Vire

