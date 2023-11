Marché de Noel à Condé-sur-Noireau Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, 9 décembre 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Condé-sur-Noireau organise son marché de Noel, place du marché couvert, le samedi 9 et le dimanche 10 décembre.

Programme complet

Tout le week-end :

– Exposants

– Présence du Pere Noel et de ses mascottes

– Restauration sur place

– Jeux surdimensionnés de la ludothèque en accès libre

– Stand de maquillage (2€)

– Balade en calèche offerte par l’Office du Commerce et de l’Artisanat

– Vente de billets de tombola de l’Office du Commerce et de l’Artisanat

– Patinoire et structures gonflables dans le marché couvert

Samedi 9 décembre

15h -17h : Contes de Noel avec le Bibliotacot

15h30 et 16h30 : déambulation musicale par les Cubaners

17h30 : distribution des lanternes pour la retraite aux flambeaux, parking de l’école Sévigné

18h30 : départ de la retraite aux flambeaux.

Dimanche 10 décembre

14h30, 16h et 17h30 : spectacle déambulatoire Champagne, par la compagnie Les Saltimbrés

Un évènement organisé par la maire de Condé-en-Normandie, l’Office du Commerce et de l’Artisanat et le Comité des Fêtes..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. .

Condé-sur-Noireau Place du marché couvert

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



Condé-sur-Noireau will be holding its Christmas market at Place du Marché couvert on Saturday December 9 and Sunday December 10.

Full program

All weekend:

– Exhibitors

– Santa Claus and his mascots

– Catering on site

– Free access to oversized games from the toy library

– Face painting (2?)

– Horse-drawn carriage ride offered by the Office du Commerce et de l’Artisanat

– Sale of raffle tickets by the Office du Commerce et de l’Artisanat

– Skating rink and inflatable structures in the covered market

Saturday, December 9th

3pm – 5pm: Christmas tales with the Bibliotacot

3:30 pm and 4:30 pm: Musical parade by the Cubaners

5:30pm: distribution of lanterns for the torchlight procession, Sévigné school parking lot

6.30pm: departure of the torchlight procession.

Sunday, December 10

2:30pm, 4pm and 5:30pm: Champagne ambulatory show, by Les Saltimbrés company

An event organized by the Mayor of Condé-en-Normandie, the Office du Commerce et de l’Artisanat and the Comité des Fêtes.

Condé-sur-Noireau celebra su mercado navideño en la Place du Marché couvert el sábado 9 y el domingo 10 de diciembre.

Programa completo

Todo el fin de semana:

– Expositores

– Papá Noel y sus mascotas

– Catering in situ

– Acceso gratuito a juegos de gran tamaño de la ludoteca

– Stand de maquillaje (2?)

– Paseos en coche de caballos a cargo de la Oficina de Comercio y Artesanía

– Venta de boletos de rifa por la Oficina de Comercio y Artesanía

– Pista de hielo y estructuras hinchables en el mercado cubierto

Sábado 9 de diciembre

15.00 – 17.00 h: Cuentos de Navidad con el Bibliotacot

15.30 y 16.30 h: Pasacalles musical de los Cubaners

17.30 h: reparto de linternas para el desfile de antorchas, aparcamiento de la escuela Sévigné

18.30 h: salida del desfile de antorchas.

Domingo 10 de diciembre

14.30 h, 16.00 h y 17.30 h: espectáculo de paseo con champán, a cargo de la compañía Les Saltimbrés

Evento organizado por el alcalde de Condé-en-Normandie, la Oficina de Comercio y Artesanía y el Comité de Fiestas.

Condé-sur-Noireau veranstaltet am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember seinen Weihnachtsmarkt auf der Place du marché couvert.

Vollständiges Programm

Das ganze Wochenende :

– Aussteller

– Anwesenheit des Weihnachtsmanns und seiner Maskottchen

– Verpflegung vor Ort

– Überdimensionale Spiele der Ludothek zur freien Verfügung

– Schminkstand (2?)

– Kutschenfahrt, angeboten vom Office du Commerce et de l’Artisanat (Handels- und Gewerbeverein)

– Verkauf von Losen für die Tombola des Office du Commerce et de l’Artisanat (Handels- und Gewerbeamt)

– Eislaufbahn und Hüpfburgen in der Markthalle

Samstag, 9. Dezember

15h -17h: Weihnachtsmärchen mit dem Bibliotacot

15.30 und 16.30 Uhr: Musikalischer Umzug mit den Cubaners

17.30 Uhr: Verteilung der Laternen für den Fackelzug, Parkplatz der Sévigné-Schule

18.30 Uhr: Start des Fackelzugs.

Sonntag, 10.12

14.30, 16.00 und 17.30 Uhr: Wandershow Champagne, von der Kompanie Les Saltimbrés

Eine Veranstaltung, die von der Bürgermeisterin von Condé-en-Normandie, dem Office du Commerce et de l’Artisanat und dem Comité des Fêtes organisiert wird.

