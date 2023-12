Patinoire à Condé-sur-Noireau Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, 9 décembre 2023 14:00, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

La traditionnelle patinoire tenue par les associations condéennes sera installée dans le marché couvert de Condé-sur-Noireau du samedi 9 au dimanche 31 décembre.

Entrée : 2€ par personne

Horaires

15h-18h : en semaine

14h-18h : le week-end

Fermée le lundi 25 décembre.

Lundi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Condé-sur-Noireau Marché couvert

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



The traditional ice rink run by Condé associations will be set up in Condé-sur-Noireau’s covered market from Saturday December 9 to Sunday December 31.

Admission: 2? per person

Opening hours

3pm-6pm: weekdays

2pm-6pm: weekends

Closed on Monday, December 25

Del sábado 9 al domingo 31 de diciembre se instalará en el mercado cubierto de Condé-sur-Noireau la tradicional pista de hielo gestionada por las asociaciones de Condé.

Entrada: 2? por persona

Horario de apertura

de 15.00 a 18.00 horas: días laborables

de 14:00 a 18:00: fines de semana

Cerrado el lunes 25 de diciembre

Die traditionelle Eisbahn, die von den Vereinen von Condé betrieben wird, wird von Samstag, dem 9. Dezember, bis Sonntag, dem 31. Dezember, in der Markthalle von Condé-sur-Noireau aufgebaut.

Eintritt: 2? pro Person

Öffnungszeiten

15-18 Uhr: unter der Woche

14-18 Uhr: am Wochenende

Geschlossen am Montag, den 25. Dezember

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie