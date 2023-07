Apéro-concert à Condé-sur-Noireau groupe de rock BE WILD et DJ BLUFF Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, 11 août 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Pour cloturer l’édition 2023 de Condé Plage, la commune de Condé-en-Normandie en partenariat avec le Comité de Fêtes et l’Office du Commerce et de l’Artisanat vous propose un apéro-concert au kiosque du parc Maurice Piard . Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Food Truck : AU VERT FESTIN (bio/végétarien)

19H30 : groupe de rock BE WILD

21h30 : DJ BLUFF.

2023-08-11 19:30:00 fin : 2023-08-11 23:30:00. .

Condé-sur-Noireau Kiosque

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



To close the 2023 edition of Condé Plage, the commune of Condé-en-Normandie, in partnership with the Comité de Fêtes and the Office du Commerce et de l’Artisanat, invites you to an aperitif-concert at the kiosk in the Parc Maurice Piard. Free admission. Catering and refreshments on site. Food Truck: AU VERT FESTIN (organic/vegetarian)

7:30 pm: rock band BE WILD

9:30pm: DJ BLUFF

Para clausurar la edición 2023 de Condé Plage, el municipio de Condé-en-Normandie, en colaboración con el Comité de Fêtes y la Office du Commerce et de l’Artisanat, ofrece un aperitivo-concierto en el quiosco del Parque Maurice Piard. Entrada gratuita. Catering y refrescos in situ. Food Truck: AU VERT FESTIN (ecológico/vegetariano)

19.30 h: grupo de rock BE WILD

21.30 h: DJ BLUFF

Zum Abschluss des Condé Plage 2023 lädt die Gemeinde Condé-en-Normandie in Zusammenarbeit mit dem Comité de Fêtes und dem Office du Commerce et de l’Artisanat zu einem Aperitif-Konzert am Kiosk im Parc Maurice Piard ein. Der Eintritt ist frei. Verpflegung und Getränke vor Ort. Food Truck: AU VERT FESTIN (bio/vegetarisch)

19H30 : Rockgruppe BE WILD

21.30 Uhr: DJ BLUFF

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche