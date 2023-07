Apéro-concert à Condé-sur-Noireau avec le groupe WRONG FOOT, pop rock Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, 4 août 2023, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Dans la cadre de l’édition 2023 de Condé Plage, la commune de Condé-en-Normandie en partenariat avec le Comité de Fêtes et l’Office du Commerce et de l’Artisanat vous propose un apéro-concert au kiosque du parc Maurice Piard, avec le groupe WRONG FOOT, pop rock . Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Food Truck : LES DOUCEURS DE PENMARC’H (crêpes et galettes)..

2023-08-04 19:30:00 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

Condé-sur-Noireau Kiosque

Condé-en-Normandie 14770 Calvados Normandie



As part of the 2023 edition of Condé Plage, the commune of Condé-en-Normandie, in partnership with the Comité de Fêtes and the Office du Commerce et de l’Artisanat, invites you to an aperitif-concert at the kiosk in the Parc Maurice Piard, with pop rock band WRONG FOOT. Free admission. Catering and refreshments on site. Food Truck: LES DOUCEURS DE PENMARC’H (crêpes and galettes).

En el marco de la edición 2023 de Condé Plage, el municipio de Condé-en-Normandie, en colaboración con el Comité de Fêtes y la Office du Commerce et de l’Artisanat, ofrece un aperitivo-concierto en el quiosco del Parque Maurice Piard, con el grupo WRONG FOOT, pop rock. Entrada gratuita. Catering y refrescos in situ. Food Truck: LES DOUCEURS DE PENMARC’H (crepes y galettes).

Im Rahmen der Ausgabe 2023 von Condé Plage bietet Ihnen die Gemeinde Condé-en-Normandie in Zusammenarbeit mit dem Festkomitee und dem Handels- und Gewerbeverein ein Aperitif-Konzert am Kiosk im Park Maurice Piard mit der Gruppe WRONG FOOT, Pop-Rock . Der Eintritt ist frei. Verpflegung und Getränke vor Ort. Food Truck: LES DOUCEURS DE PENMARC’H (Crêpes und Galettes).

Mise à jour le 2023-07-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche