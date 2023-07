Condé Côté Plage 2023 Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, 7 juillet 2023, Condé-en-Normandie.

Condé Côté Plage, le rendez-vous incontournable de l’été à Condé-en-Normandie, est de retour du 7 juillet au 20 août dans le parc Maurice-Piard. Au programme, pédalos sur l’étang, rosalies, structures gonflables. Animations et jeux gratuits tous les jours.

Inscriptions aux animations : sur place ou au 06.73.06.14.24.

Vendredi 2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Condé-sur-Noireau Parc municipal Maurice Piard

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



Condé Côté Plage, Condé-en-Normandie’s must-see summer event, is back from July 7 to August 20 in the Maurice-Piard park. On the program: pedal boats on the pond, rosalies, inflatable structures. Free entertainment and games every day.

Registration: on site or on 06.73.06.14.24

Condé Côté Plage, la cita ineludible del verano en Condé-en-Normandie, vuelve del 7 de julio al 20 de agosto en el parque Maurice-Piard. En el programa: pedales en el estanque, rosalies y estructuras hinchables. Animaciones y juegos gratuitos todos los días.

Inscripción en las actividades: in situ o en el 06.73.06.14.24

Condé Côté Plage, die unumgängliche Sommerveranstaltung in Condé-en-Normandie, ist vom 7. Juli bis zum 20. August wieder im Maurice-Piard-Park zu finden. Auf dem Programm stehen Tretboote auf dem Teich, Rosalies und aufblasbare Strukturen. Täglich kostenlose Animationen und Spiele.

Anmeldung für die Animationen: vor Ort oder unter 06.73.06.14.24

