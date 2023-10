« Le secret Sherlock Holmes » – Pièce de théâtre Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, 17 février 2024, Sablons sur Huisne.

Sablons sur Huisne,Orne

Pièce de théâtre à la salle Condé Confluence.

Une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Billetterie à l’Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94..

Condé sur Huisne Salle Condé Confluence

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Play at the Salle Condé Confluence.

Organized by the commune of Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Tickets at Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 and Office de Tourisme Coeur du Perche in Rémalard 02 33 73 71 94.

Obra en el teatro Condé Confluence.

Organizado por el municipio de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Entradas disponibles en la Oficina de Correos de Condé sur Huisne (02 33 25 69 31) y en la Oficina de Turismo de Coeur du Perche en Rémalard (02 33 73 71 94).

Theaterstück im Saal Condé Confluence.

Eine Organisation der Gemeinde Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Kartenverkauf bei der Agence Postale in Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 und beim Office de Tourisme Coeur du Perche in Rémalard 02 33 73 71 94.

