Soirée Jeux Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, 27 janvier 2024, Sablons sur Huisne.

Sablons sur Huisne,Orne

Soirée jeux à la salle Condé Confluence : plus de 200 jeux pour tous les âges.

Pratique : Entrée gratuite. Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne en partenariat avec la ludothèque de la Communauté de Communes Coeur du Perche..

2024-01-27 17:00:00 fin : 2024-01-27 21:00:00. .

Condé sur Huisne Salle Condé Confluence

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Games evening at the Condé Confluence hall: over 200 games for all ages.

Practicalities: Free admission. Organized by the commune of Sablons sur Huisne in partnership with the toy library of the Communauté de Communes Coeur du Perche.

Tarde de juegos en la sala Condé Confluence: más de 200 juegos para todas las edades.

Aspectos prácticos: entrada gratuita. Organizado por el municipio de Sablons sur Huisne en colaboración con la ludoteca de la Communauté de Communes Coeur du Perche.

Spieleabend im Saal Condé Confluence: über 200 Spiele für alle Altersgruppen.

Praktische Informationen: Eintritt frei. Eine Organisation der Gemeinde Sablons sur Huisne in Partnerschaft mit der Ludothek der Communauté de Communes Coeur du Perche.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme