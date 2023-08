Excursion à la ferme de la Michaudière & villages illuminés Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, 7 décembre 2023, Sablons sur Huisne.

Sablons sur Huisne,Orne

Départ en car à 14h30 de Condé-sur-Huisne.

16h45 : accueil vin chaud à la Michaudière à Juvigny-sous-Andaine (61).

17h15 : circuit touristique en autocar des principaux villages illuminés commenté par un guide.

20h : dîner à la ferme de la Michaudière.

22h30 : visite de la ferme de la Michaudière en lumière.

23h : départ et retour en car.

Pratique : sur pré-inscription jusqu’au 30 septembre au 02 33 73 34 01 ou sablonssurhuisne@orange.fr.

2023-12-07 14:30:00 fin : 2023-12-07 . .

Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Coach departs from Condé-sur-Huisne at 2:30pm.

4:45pm: mulled wine reception at La Michaudière in Juvigny-sous-Andaine (61).

5:15pm: sightseeing tour by coach of the main illuminated villages, with commentary by a guide.

8pm: dinner at the Michaudière farm.

10:30pm: tour of the Michaudière farm in lights.

11pm: departure and return by coach.

Practical information: pre-registration until September 30 on 02 33 73 34 01 or sablonssurhuisne@orange.fr

Salida del autobús de Condé-sur-Huisne a las 14.30 h.

16.45 h: recepción con vino caliente en La Michaudière de Juvigny-sous-Andaine (61).

17.15 h: visita de los principales pueblos iluminados en autocar, comentada por un guía.

20.00 h: cena en la granja de la Michaudière.

22.30 h: visita de la granja Michaudière iluminada.

23:00: salida y regreso en autocar.

Información práctica: inscripción previa obligatoria hasta el 30 de septiembre en el 02 33 73 34 01 o en sablonssurhuisne@orange.fr

Abfahrt mit dem Bus um 14:30 Uhr in Condé-sur-Huisne.

16.45 Uhr: Empfang mit Glühwein in La Michaudière in Juvigny-sous-Andaine (61).

17.15 Uhr: Touristische Busrundfahrt durch die wichtigsten beleuchteten Dörfer mit Kommentar durch einen Reiseführer.

20.00 Uhr: Abendessen auf dem Bauernhof von La Michaudière.

22.30 Uhr: Besuch des beleuchteten Bauernhofs von La Michaudière.

23.00 Uhr: Abfahrt und Rückfahrt mit dem Bus.

Praktische Informationen: nach Voranmeldung bis zum 30. September unter 02 33 73 34 01 oder sablonssurhuisne@orange.fr

Mise à jour le 2023-08-19 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme