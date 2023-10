Concert au profit du Téléthon Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’Évènement: Orne

Sablons sur Huisne Concert au profit du Téléthon Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, 2 décembre 2023, Sablons sur Huisne. Sablons sur Huisne,Orne Concert de Khrystyna Sarksyan & Benjamin Valette en l’église de Condé sur Huisne. Organisé par la mairie de Sablons sur Huisne..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie



Concert by Khrystyna Sarksyan & Benjamin Valette in Condé sur Huisne church. Organized by Sablons sur Huisne town council. Concierto de Khrystyna Sarksyan & Benjamin Valette en la iglesia de Condé sur Huisne. Organizado por el Ayuntamiento de Sablons sur Huisne. Konzert von Khrystyna Sarksyan & Benjamin Valette in der Kirche von Condé sur Huisne. Organisiert von der Gemeindeverwaltung von Sablons sur Huisne. Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Condé sur Huisne Adresse Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne Departement Orne Lieu Ville Condé sur Huisne Sablons sur Huisne latitude longitude 48.38025;0.84984

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sablons sur huisne/