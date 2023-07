Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé Condé La Celle-Condé, 8 octobre 2023, La Celle-Condé.

La Celle-Condé,Cher

Pour fêter saint Denis, les Amis de Condé ont convié la chorale « Terres de Choeur » à animer l’emblématique église de Condé..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Condé

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



To celebrate Saint Denis, the Friends of Condé invited the « Terres de Choeur » choir to perform in Condé’s emblematic church.

Para celebrar Saint Denis, los Amigos de Condé invitaron al coro Terres de Choeur a actuar en la emblemática iglesia de Condé.

Zur Feier des Heiligen Denis haben die Freunde von Condé den Chor « Terres de Choeur » eingeladen, um die symbolträchtige Kirche von Condé zu beleben.

