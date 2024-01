DISCO PARADIZE SHOW CONDE ESPACE Conde Sur Vire, vendredi 24 mai 2024.

Le Tribute Disco référence, pour 2 heures de paillettes et de boule à facettes !12 artistes, musiciens, chanteurs, choristes, danseuses se retrouvent sur scène pour vous faire vivre un show Tribute exceptionnel, 100% live !Ils reprennent Boney M, Gloria Gaynor, Kool & the Gang, Patrick Hernandez, Les Blues Brothers et bien d’autres, venez vous déhancher sur la piste ou profiter du concert confortablement installé face à la scène !Une soirée unique avec le Disco Paradize Show !

Tarif : 24.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

CONDE ESPACE 20 route de Villeneuve 50890 Conde Sur Vire 50