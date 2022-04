Condé Côté Jardin Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Condé-en-Normandie Calvados Condé-en-Normandie Venez chercher vos plantes pour l’été lors de Condé côté jardin à Condé en Normandie le dimanche 8 mai. Ce grand marché de printemps sera pour vous l’occasion de rencontrer horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes et d’obtenir de précieux conseils. Ouvert de 9h30 à 18h30 au parc Maurice Piard, autour de l’étang. Venez chercher vos plantes pour l’été lors de Condé côté jardin à Condé en Normandie le dimanche 8 mai. Ce grand marché de printemps sera pour vous l’occasion de rencontrer horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes et d’obtenir de précieux… +33 2 31 59 15 50 Venez chercher vos plantes pour l’été lors de Condé côté jardin à Condé en Normandie le dimanche 8 mai. Ce grand marché de printemps sera pour vous l’occasion de rencontrer horticulteurs, paysagistes et pépiniéristes et d’obtenir de précieux conseils. Ouvert de 9h30 à 18h30 au parc Maurice Piard, autour de l’étang. Maire Condé en Normandie

