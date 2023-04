Châteaux en Fête – Commanderie de Condat-sur-Vézère Bourg, 15 avril 2023, Condat-sur-Vézère.

CONFERENCE EVOLUTION DES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA VEZERE

La Vallée de la Vézère bénéficie d’un patrimoine exceptionnellement dense, résultant d’une occupation humaine de près de 400 000 ans et dont les différents marqueurs, à travers les époques, se retrouvent dans les paysages actuels. Partez à la découverte de la construction des paysages de cette vallée emblématique avec Christophe Vigerie.

Samedis 15 avril de 16h30 à 18h.

Gratuit

La réservation est recommandée par téléphone au 05 53 50 37 56.

Places limitées à 150 personnes..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 18:00:00. .

Bourg

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CONFERENCE EVOLUTION OF THE LANDSCAPES OF THE VEZERE VALLEY

The Vézère Valley benefits from an exceptionally dense heritage, resulting from a human occupation of nearly 400,000 years and whose different markers, through the ages, are found in the current landscapes. Discover the construction of the landscapes of this emblematic valley with Christophe Vigerie

Saturdays April 15 from 4:30 pm to 6 pm.

Free

Reservation is recommended by phone at 05 53 50 37 56.

Places are limited to 150 people.

CONFERENCIA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN EL VALLE DEL VEZERE

El Valle del Vézère se beneficia de un patrimonio excepcionalmente denso, resultado de la ocupación humana a lo largo de casi 400.000 años, cuyas diferentes huellas, a través de los tiempos, se pueden encontrar en los paisajes actuales. Descubra la construcción de los paisajes de este emblemático valle con Christophe Vigerie

Sábado 15 de abril de 16.30 a 18.00 h.

Gratis

Se recomienda reservar por teléfono llamando al 05 53 50 37 56.

Las plazas están limitadas a 150 personas.

KONFERENZ LANDSCHAFTSENTWICKLUNG IM VEZERE-TAL

Das Vézère-Tal verfügt über ein außergewöhnlich dichtes Kulturerbe, das auf eine fast 400.000 Jahre andauernde menschliche Besiedlung zurückzuführen ist und dessen verschiedene Markierungen im Laufe der Epochen in den heutigen Landschaften zu finden sind. Entdecken Sie mit Christophe Vigerie den Aufbau der Landschaften dieses symbolträchtigen Tals

Samstag, 15. April, von 16:30 bis 18:00 Uhr.

Kostenlos

Eine Reservierung wird telefonisch unter 05 53 50 37 56 empfohlen.

Plätze auf 150 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24