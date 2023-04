Châteaux en Fête – Château de Condat Château de Condat, 29 avril 2023, Condat-sur-Trincou.

CHASSE AU TRESOR

Chasse au trésor en famille dans les jardins du château, dans le cadre de l’association Familles au vert.

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur.

Aucune réservation nécessaire..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 18:30:00. .

Château de Condat Le Bourg

Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TREASURE HUNT

Family treasure hunt in the gardens of the castle, within the framework of the association Familles au vert.

Free

This animation is planned outside

No reservation required.

BÚSQUEDA DEL TESORO

Búsqueda del tesoro en familia en los jardines del castillo, en el marco de la asociación Familles au vert.

Gratis

Esta actividad está prevista en el exterior

No es necesario reservar.

SCHNITZELJAGD

Schatzsuche für Familien in den Gärten des Schlosses, im Rahmen des Vereins Familien im Grünen.

Kostenlos

Diese Animation ist im Freien vorgesehen

Keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24