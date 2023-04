Châteaux en Fête – Château de Condat Château de Condat, 29 avril 2023, Condat-sur-Trincou.

CONCERT PIANO CLASSIQUE

Concert piano classique par Katy & Franz Bouwman dans le grand salon du château

Payant, participation libre et consciente.

Cette animation est prévue en intérieur.

Réservation recommandée par téléphone au 06.63.46.46.02 ou par mail à lechateaudecondat@gmail.com.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 21:00:00. .

Château de Condat Le Bourg

Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CLASSICAL PIANO CONCERT

Classical piano concert by Katy & Franz Bouwman in the grand salon of the castle

Paying, free and conscious participation.

This animation is planned indoors

Reservation recommended by phone at 06.63.46.46.02 or by mail at lechateaudecondat@gmail.com

CONCIERTO DE PIANO CLÁSICO

Concierto de piano clásico de Katy & Franz Bouwman en la sala principal del castillo

Participación gratuita, libre y consciente.

Este acto está previsto en el interior

Reserva recomendada por teléfono al 06.63.46.46.02 o por correo a lechateaudecondat@gmail.com

KLASSISCHES KLAVIERKONZERT

Klassisches Klavierkonzert von Katy & Franz Bouwman im großen Salon des Schlosses

Kostenpflichtig, freie und bewusste Teilnahme.

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung empfohlen per Telefon unter 06.63.46.02 oder per E-Mail an lechateaudecondat@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24