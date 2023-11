Marché de Noël villageois de Concressault Concressault, 3 décembre 2023, Concressault.

Concressault,Cher

Marché de Noël villageois de Concressault.

Une douzaine d’exposants vous proposera de la céramique, des châles, des bijoux, des sacs à mains, des parfums, des livres, des jouets, des peluches ainsi que des plantes, sans oublier la gastronomie : vins, foie gras, huîtres, fromages, miel,…

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire



Concressault village Christmas market.

A dozen exhibitors will be selling ceramics, shawls, jewelry, handbags, perfumes, books, toys, stuffed animals and plants, not forgetting gourmet food: wines, foie gras, oysters, cheeses, honey, etc.

Mercado de Navidad del pueblo de Concressault.

Una docena de expositores venderán cerámica, chales, joyas, bolsos, perfumes, libros, juguetes, peluches y plantas, sin olvidar la gastronomía: vino, foie gras, ostras, queso, miel, etc.

Dorfweihnachtsmarkt in Concressault.

Ein Dutzend Aussteller bieten Ihnen Keramik, Schals, Schmuck, Handtaschen, Parfums, Bücher, Spielzeug, Plüschtiere sowie Pflanzen an, nicht zu vergessen die Gastronomie: Weine, Foie Gras, Austern, Käse, Honig,…

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois