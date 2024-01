Nuits des étoiles d’hiver Concremiers, vendredi 9 février 2024.

Nuits des étoiles d’hiver Concremiers Indre

Début : Samedi 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-10

Venez profiter d’un matériel optique de qualité pour observer le ciel, exposition et petite restauration sur place.

Venez observer le ciel d'hiver et ses constellations. Rendez-vous au stade de foot de Concremiers. Buvette sur place. Pensez à vous couvrir très chaudement !

Route du Blanc

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire



