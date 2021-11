Saint-Projet Saint-Projet Lot, Saint-Projet Concourt de Belote Saint-Projet Saint-Projet Catégories d’évènement: Lot

Saint-Projet

Concourt de Belote Saint-Projet, 26 novembre 2021, Saint-Projet. Concourt de Belote Saint-Projet

2021-11-26 – 2021-11-26

Saint-Projet Lot Saint-Projet 10 EUR 10 10 Organisé par L’Amicale des Sans Soucis

Inscription à partir de 20h30 : 10 € par personne

Début du Concours à 21h

Buvette, Tourin, Assiette Charcuterie-fromage

Pâtisserie offertes

Tombola

