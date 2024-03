Concours Vulgaris’Action : 3e édition INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi Rennes, mercredi 20 mars 2024.

Le Concours de vulgarisation scientifique 2024 de l’INSA Rennes se déroulera le 20 mars. Organisé par Vulgaris’Action, il est ouvert à tous les étudiant.e.s et doctorant.e.s du campus de Beaulieu ! Mercredi 20 mars, 19h00 1

Le principe ? Les participant.e.s auront 180 secondes pour présenter le sujet de leur choix, soit leur propre sujet, soit un sujet sélectionné parmi une liste d’idées. Pendant cette soirée, 4 membres du jury noteront les candidat.e.s pour leur qualité de vulgarisation et leur talent d’orateur. Trois prix sont ensuite décernés : la meilleure vulgarisation, la meilleure prestation orale, et le prix du public !

L’événement est ouvert au grand public pour inciter à oser aller vers les sciences ! Pour assister aux prestations des candidat.e.s, l’entrée est libre et gratuite, le concours commencera à 19h00 en amphi Drissi à l’INSA Rennes.

Le jury sera composé de :

Marion GUILLAUMIN, responsable de la rédaction de Sciences Ouest

Mailen ALZUAGA, étudiante à l’INSA Rennes et finaliste rennaise au Concours d’éloquence du Groupe INSA

Maud GUEZO, enseignante de physique à l’INSA Rennes et chercheure à l’institut FOTON, ambassadrice de la Fête de la Science en Bretagne

Valérie DERRIEN-REMEUR, enseignante d’art oratoire à l’INSA Rennes

INSA Rennes, Amphi M’Hamed Drissi 20 avenue des Buttes de Coësmes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine