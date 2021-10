Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes île de France, Paris CONCOURS VIDEO SMARTPHONE : UN REGARD SUR LE 6ème Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CONCOURS VIDEO SMARTPHONE : UN REGARD SUR LE 6ème Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 6 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 6 décembre 2021

de 12h à 12h

gratuit

Concours proposé par le Centre Paris Anim’ Richard Wright en partenariat avec le conservatoire du 6ème arrondissement et l’école alsacienne – Ouvert aux parisiens et parisiennes, ainsi qu’aux personnes travaillant ou étudiant à Paris âgés de 14 à 30 ans. Objectif : Réaliser une vidéo d’ une minute avec votre smartphone (vidéo sans son) mettant en scène le 6ème arrondissement de Paris. La sélection des lauréats par le jury aura lieu durant le festival des cultures jeunes (du 9 au 12 février 2022) Règlement et bulletin de participation sur le site : www.actisce.org Date limite d’envoi par wetransfert sur cparichardwright@actisce.org ou dépôt sur clef USB au centre : Le lundi 6 décembre 2021 Événements -> Autre événement Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (53m) 4 : Saint-Germain-des-Près (339m)

Contact :Association ACTISCE – siège social 12 rue Gouthière 75013 PARIS http://www.actisce.org/ 0143541658 cparichardwright@actisce.org Événements -> Autre événement Étudiants;Ados

Date complète :

2021-12-06T12:00:00+01:00_2021-12-06T12:00:00+01:00

interent

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Adresse 76 bis rue de Rennes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris