Concours vidéo “Mon métier futur tel que j’imagine”. Université de Hanoi, 18 mars 2022, Hanoï.

Concours vidéo “Mon métier futur tel que j’imagine”.

du vendredi 18 mars au vendredi 25 mars à Université de Hanoi

Le Département de français – Université de Hanoi, en collaboration avec le Centre d’Employabilité Francophone à Hanoi (CEF Hanoi – AUF), Nouvelles de Flandre ([[http://www.francophonie.be/ndf/indexfr.html](http://www.francophonie.be/ndf/indexfr.html)](http://www.francophonie.be/ndf/indexfr.html)) et Richelieu International Europe ([[https://richelieurope.eu](https://richelieurope.eu)](https://richelieurope.eu)), organise un concours de Création de courtes vidéos pour les étudiants parlant le français au Vietnam sur le thème “Mon métier futur tel que je l’imagine”. ❣️ Ce concours est l’occasion pour les jeunes francophones et francophiles au Vietnam d’exprimer leurs souhaits et leurs imaginations sur leur avenir professionnel, et en même temps de libérer leur créativité, en utilisant des supports d’enregistrement vidéo et de montage vidéo professionnels et/ou amateurs. PARTICIPANTS – Individus ou groupes d’étudiants (âgés de 13 ans ou plus) francophones, vivant au Vietnam. STRUCTURE DES PRIX ❤️‍ 1 Premier Prix : + 1 prix de 3.000.000 VND ❤️‍ 1 Deuxième prix : + 1 prix de 2.000.000 VND ❤️‍ 1 Troisième prix : + 1 prix de 1.000.000 VND ❤️‍ 1 Prix du public : + 1 prix de 1.000.000 VND RÈGLES DE PARTICIPATION [[https://bitly.com.vn/xsftzz](https://bitly.com.vn/xsftzz)](https://bitly.com.vn/xsftzz) Tous les gagnants recevront 1 certificat du Comité d’organisation. Veuillez vous inscrire au concours pour partager avec CEF vos rêves et vos ambitions !

