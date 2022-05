Concours vidéo – Europe And Your Everyday Life La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

du dimanche 1 mai au dimanche 29 mai à La Maison de l’Europe de Landes – WIPSEE

La Maison de l’Europe des Landes lance son concours vidéo ! Pendant le joli mois de l’Europe en mai c’est à toi de créer une vidéo de max. 2 minutes dans laquelle tu nous montres le quotidien de l’Europe dans ta vie ; cela peut être toutes les petites choses pendant un jour/ une semaine qui influencent ta vie. Les langues différentes, rencontrer des internationaux, manger un repas international, … Laisse libre cours à ta créativité et montre nous tes talents. Il n’y a pas de limite d’ âge et les 3 vidéos les plus originales vont gagner un prix :) Soit un billet pour le YouF-Festival, un pull avec des couleurs européennes ou un enceinte. Donc surprise avec créativité, originalité et plus des idées comme Europe est présent dans votre vie. Tu as jusqu’au 29 mai 2022 pour envoyer ta vidéo en message privé sur notre instagram (wipsee40).

Envoyer la vidéo sur Instagram

Concours vidéo : Comment l'Europe est-elle présente dans ta vie quotidienne ? La Maison de l'Europe de Landes – WIPSEE 5 rue de Lesbordes, Pontonx Pontonx-sur-l'Adour Landes

