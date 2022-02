Concours – « Une nouvelle plurilingue décalée » jusqu’au 10 mars 2022 France Education International, 21 février 2022, Sèvres.

Concours – « Une nouvelle plurilingue décalée » jusqu’au 10 mars 2022

du lundi 21 février au jeudi 10 mars à France Education International

**Dis-mois dix mots** **Écrivez une nouvelle « décalée » dans votre langue maternelle** **et dans la langue de votre pays d’accueil.** **À vos stylos !** Dans le cadre de la 27e édition de la Semaine de la langue française, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) et France Éducation international vous proposent un concours plurilingue à partir de l’opération Dis-mois dix mots organisée chaque année par le Ministère français de la Culture avec l’objectif de valoriser la langue française dans le monde. **Le concours** Il s’agit d’un **concours de rédaction d’une nouvelle plurilingue** à partir du mot “décalé”, un des dix mots choisis pour l’édition 2022 de **« Dis-moi dix mots qui (d)’étonnent »** : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette ou tintamarre. Une remise des prix pour les plus belles nouvelles sera organisée à l’occasion de la semaine de la Francophonie 2022. Trois prix seront décernés par un jury composé de représentants de la DGLFLF et de France Éducation international. **Participation** Ce concours est ouvert aux assistants de langue vivante en France et de langue française à l’étranger en poste durant l’année scolaire 2021/2022. Chaque participant rédigera une nouvelle à partir du mot “décalé”. Chaque participant adressera deux versions de la nouvelle. – **pour les assistants de langue vivante en France** : une version dans votre langue maternelle et une version en français ; – **pour les assistants de langue française** : une version en français et une version dans la langue de votre pays d’accueil. La longueur maximale de chacun des deux textes de la nouvelle est de 4 000 signes (espaces compris), soit environ une page et demie. Le texte peut être illustré par un dessin ou une photographie sous format .jpeg de 3 MO maximum. **Calendrier** Le concours débute le 21 février 2022, journée internationale de la langue maternelle. Les textes et éventuelles illustrations sont à envoyer à [[pires@france-education-international.fr](mailto:pires@france-education-international.fr)](mailto:pires@france-education-international.fr) le **10 mars 2022 au plus tard.**

Dis-moi Dix mots

France Education International 14 avenue Léon Journault, Sèvres Sèvres Les Bruyères Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T09:30:00 2022-02-21T19:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T18:30:00