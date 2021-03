Rumilly Ville de RUMILLY Rumilly Concours « Une création qui (ne) manque pas d’air ! » Ville de RUMILLY Rumilly Catégorie d’évènement: Rumilly

La Ville de Rumilly et l’OSCAR proposent un concours d’expression artistique ouvert à tous sur le thème : Une création qui (ne) manque pas d’air !

– Concours de création sous toutes les formes d’expressions artistiques utilisant les mots de la sélection 2020-2021, seul ou engroupe, avec 3 catégories de participants (voir règlement intérieur)

– Envoi ou dépôt des réalisations par les participants entre le 1er et le 29 mars 2021 auprès des partenaires de l’opération

– Réunion d’un jury à l’issue du concours et désignation des lauréats par catégorie

– Remise des gains aux différents lauréats et autres lots aux participants

– Restitution des créations sous une forme restant à définir (probablement numérique) Rejoignez notre concours ! Participez à une aventure artistique en réalisant des créations sous toutes les formes à partir des 10 mots de la sélection 2020-2021 et partagez vos réalisations.

