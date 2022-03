Concours Tutos Low-Tech Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Salle polyvalente, 4 avril 2022, Évry-Courcouronnes.

Concours Tutos Low-Tech

du lundi 4 avril au mercredi 6 avril à Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Salle polyvalente

Dans le cadre de sa 9ème Biennale Arts-Sciences-Technologies en partenariat avec l’université d’Evry/Paris-Saclay SIANA lance un concours de tutos Low-tech! Les technologies Low-tech sont un ensemble de technologies et de logiques visant la durabilité forte, la résilience collective et la transformation culturelle. Conçues avec des matériaux locaux par l’utilisateur lui-même et grâce à des procédé simples, le “do it yourself” est le maitre-mot des communautés low-tech. Plans, tutoriels en lignes et communauté d’entraide, les low-tech cherchent à se répandre par le partage et l’open source, découvrez ici : [[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore](https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore)](https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore) les tutos Do It Yourself du Low Tech Lab de Concarneau, qui ont inspiré cet appel à participation! Si vous le souhaitez, vos propositions sont susceptibles d’être publiées : ensemble, nous pourrions créer une communauté de makers comme le Low-tech-lab nous y invite !

Inscription obligatoire

A l’occasion des JACES (Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur) de l’Université d’Evry, 3 ateliers seront proposé du 4 au 6 avril entre 12h et 14h.

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Salle polyvalente 3 rue du Père Jarlan 91025 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T12:00:00 2022-04-04T14:00:00;2022-04-05T12:00:00 2022-04-05T14:00:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T14:00:00