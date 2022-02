Concours truites Hirtzbach Hirtzbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirtzbach

Concours truites Hirtzbach, 20 mars 2022

2022-03-20 07:00:00 – 2022-03-20 12:00:00

Extrait du règlement : Vente des tickets à 7h00 Accès étang à 7h30 et pêche à 8h 1 canne, hameçon simple, pas de leurres artificiels, vifs et amorçage interdits. CONCOURS ouvert à TOUS – Nombre de prises ilimitées. alevinage : 150 kg de grosses truites, 200kg de truites portions. Les 3 plus gros poissons seront récompensés en bon d'achat. dernière pesée à 12h/remise des prix à 12h30 Restauration rappide et buvette. Repas PAELLA sur place au tarif de 12 € (boisson non comprise) : réservation obligatoire au 06 66 36 75 63 après 15h ou par mail : willy.miller@orange.fr Selon directive sanitaire : masque obligatoire lorsque les distances ne peuvent être respectées. Pass vaccinal requis pour le repas

