[Concours] Tir à l’arc Offranville Offranville Offranville Catégories d’évènement: Offranville

Seine-Maritime

[Concours] Tir à l’arc Offranville, 14 janvier 2023, Offranville Offranville. [Concours] Tir à l’arc Gymnase Offranville Seine-Maritime

2023-01-14 – 2023-01-15 Offranville

Seine-Maritime Les Archers du Colombier d’Offranville vous convient à leur concours de tir. Venez découvrir leurs meilleurs talents au tir à l’arc ! Les Archers du Colombier d’Offranville vous convient à leur concours de tir. Venez découvrir leurs meilleurs talents au tir à l’arc ! +33 2 35 85 40 42 http://www.lesarchersducolombier.fr/2021/11/concours-salle-14-et-15-janvier-2023.html Offranville

