Concours Tik Tok de chansons francophones Ambassade de France à Quito, 20 mars 2021-20 mars 2021, Quito.

Concours Tik Tok de chansons francophones

Ambassade de France à Quito, le samedi 20 mars à 09:00

Tu apprends le français au collège et tu aimes chanter ? Alors tente ta chance sur Tik Tok !

A l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2021, les Alliances Françaises d’Equateur (Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, Portoviejo), en lien avec l’Ambassade de France, lancent un concours de chansons francophones sur Tik Tok.

Le concours est destiné à tous les collégiens qui apprennent le français dans un collège équatorien en lien avec une Alliance Française, et aux étudiants de certaines Alliances Françaises (détails dans le règlement en annexe).

Choisis une chanson en français qui te plaît, enregistre une vidéo sur Tik Tok avec les hashtags #SLFF21, #Francofonía2021, #EmbajadadeFranciaenEcuador, #TikTokChallenge, et le hashtag correspondant à l’Alliance Française de ta ville (#AFQuito, #AFCuenca, #AFGuayaquil, #AFLoja, o #AFPortoviejo). Tague le compte TikTok de l’Alliance Française la plus proche de chez toi et celui de ton collège s’ils en ont un, et tente de gagner une bourse d’apprentissage du français pour un cycle d’étude à l’Alliance Française !

Prix :

5 bourses d’études à l’Alliance Française (1 lauréat par Alliance Française).

Comment participer ?

Sous la responsabilité de leur collège, les collégiens enregistrent une vidéo sur Tik Tok en chantant une chanson du répertoire francophone, en l’accompagnant des hashtags #SLFF21, #Francofonía2021, #EmbajadadeFranciaenEcuador, #TikTokChallenge, et du hashtag correspondant à l’Alliance Française la plus proche de chez eux (#AFQuito, #AFCuenca, #AFGuayaquil, #AFLoja, o #AFPortoviejo). Il conviendra également de taguer le compte TikTok de l’Alliance Française de sa ville et celui de son collège s’ils en ont un.

Jusqu’à quand participer ?

Les collèges souhaitant participer sélectionnent les 3 meilleures vidéos Tik Tok parmi celles de leurs élèves et les communiquent à l’Alliance Française la plus proche de chez eux.

Date limite d’envoi des 3 vidéos sélectionnées par chaque collège participant : 10 mars 2021.

Un comité de sélection composé de représentants des Alliances Françaises et de l’Ambassade de France se réunira pour choisir la meilleure vidéo par région et désignera les lauréats le 20 mars 2021, jour de la Francophonie.

Conditions du concours :

La chanson doit être choisie parmi le large répertoire de la chanson francophone.

La vidéo ne peut contenir qu’un seul élève et chaque classe ne peut pas présenter plus d’une fois la même chanson.

Le jury prendra en compte la popularité de la vidéo sur Tik Tok, l’originalité (originalité de la chanson et de la vidéo) et la qualité linguistique du contenu.

Le concours est destiné à tous les collégiens qui apprennent le français dans un collège équatorien en lien avec une Alliance Française, et aux étudiants de certaines Alliances Françaises.

Choisis une chanson en français qui te plaît, enregistre une vidéo sur Tik Tok et tente de gagner une bourse d’apprentissage du français pour un cycle d’étude à l’Alliance Française !

Ambassade de France à Quito Av. 6 de diciembre y Boussingault, Edificio T6, piso 10, oficina 1004 Quito Quito Iñaquito



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T12:00:00