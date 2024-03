concours « The Entrepreneur » Socrate Conseil & Formation Libourne, mardi 2 avril 2024.

concours « The Entrepreneur » Le concours vise à élire le porteur de projet qui présente le mieux son projet entrepreneurial à travers une vidéo .Le concours The Entrepreneur by ECNA est sur sa 3ème édition. Mardi 2 avril, 09h30 Socrate Conseil & Formation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T09:30:00+02:00 – 2024-04-02T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T09:30:00+02:00 – 2024-04-02T12:30:00+02:00

Socrate Conseil & Formation 189 Avenue du Maréchal Foch, 33500 LIBOURNE Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine