Concours spécial Juments Boulonnaises Maison du cheval Boulonnais,Samer Avenue Henri Mory Pas-de-Calais, Samer

Samer

Concours spécial Juments Boulonnaises Maison du cheval Boulonnais,Samer Avenue Henri Mory, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Samer. Concours spécial Juments Boulonnaises

du samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à Maison du cheval Boulonnais, Samer Avenue Henri Mory

Toutes les dates de l’Agenda EspriTraiT sur http://www.espritrait.com/agenda.html

contact syndicat.hippique.boulonnais@wanadoo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:30:00

Lieu Maison du cheval Boulonnais,Samer Avenue Henri Mory Adresse Samer Henri Mory Ville Samer