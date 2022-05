Concours sélectif de travail pratique en campagne du Cyno Club Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Concours sélectif de travail pratique en campagne du Cyno Club Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat, 4 juin 2022, Saint-Léonard-de-Noblat. Concours sélectif de travail pratique en campagne du Cyno Club Saint-Léonard Cadillat Saint-Léonard-de-Noblat

2022-06-04 – 2022-06-04

Cadillat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à partir de 8h à Cadillat. Gratuit. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 86 00 52 54 ou mrtjacquet@aol.com Concours sélectif de travail pratique en campagne avec un objet à garder, une ruche. Rdv à partir de 8h à Cadillat. Gratuit. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 86 00 52 54 ou mrtjacquet@aol.com Cadillat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Cadillat Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville Cadillat Saint-Léonard-de-Noblat

Concours sélectif de travail pratique en campagne du Cyno Club Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 2022-06-04 was last modified: by Concours sélectif de travail pratique en campagne du Cyno Club Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 4 juin 2022

Saint-Léonard-de-Noblat