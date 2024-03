Concours saut d’obstacles jeunes chevaux Parc équestre Lamballe-Armor, lundi 15 avril 2024.

Concours saut d’obstacles jeunes chevaux Parc équestre Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Inscrites au circuit de la Société Hippique Française (SHF), ces épreuves visent à former, valoriser et sélectionner les jeunes chevaux de sport entre 4 et 6 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-18

Parc équestre Haras National de Lamballe

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concours saut d’obstacles jeunes chevaux Lamballe-Armor a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André