Evénement ouvert au public. La soirée intelligence artificielle, nle jeudi 19 mai de 18h30 à 20h15, qui regroupera des chercheurs et des spécialistes, mais aussi des acteurs économiques locaux (Airbus, chantiers de l’Atlantique…) nouvert au public, gratuit sur inscription sur www.ville-pornichet.fr nLe Village d’entreprises utilisant le numérique nouvert au public pur découvrir les différents usages du numériques, le vendredi 20 mai de 9h à 12h nUn espace sera également dédié à la formation initiale et continue avec Prematech, le GRETA, le CFA mais aussi un stand Work in progress pour accompagner des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle. Le Concours robotique, nle vendredi 20 mai de 9h à 15h45 (ouvert à tous). nDepuis novembre dernier, neuf collèges et lycées participent au concours robotique. Les équipes formées dans chaque collège s’affronteront dès 9h à l’Hippodrome puis à partir de 13h30 pour la grande finale.

Les 19 et 20 mai, Pornichet accueille la 8e édition du Concours Robotique organisée par IBM, en partenariat avec la Ville, la CARENE et le Rectorat de l’Académie de Nantes.

